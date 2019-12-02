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Посвященная Олегу Табакову фотовыставка открылась в Москве 

ТАСС 1 час назад
Посвященная Табакову фотовыставка открылась в Москве
Фото: ТАСС
Фотовыставка "Атом Солнца", посвященная народному артисту СССР Олегу Табакову, открылась в понедельник на Чистопрудном бульваре в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Театра Олега Табакова.
Выставка проходит в рамках фестиваля учеников Табакова, который также называется "Атом Солнца".
"Название фестиваля "Атом Солнца" — цитата Виктора Розова. Драматург увидел юного Олега Табакова в спектакле "В поисках радости" и сказал, что этот артист так талантлив, как будто "проглотил атом Солнца". Олег Павлович не просто был невероятно талантливым актером, но и умел передавать этот "атом" своим ученикам", — отметили в пресс-службе.
На выставке представлены фотографии из архива Театра Табакова и цитаты из его интервью разных лет. Спектакли, портреты, хроника жизни "Подвала" — Театра-студии Олега Табакова. Фотографии и цитаты расположены не в хронологическом порядке, но с указанием даты публикации интервью. Выставка продлится до 24 декабря 2019 года.
Олег Табаков — актер театра и кино, режиссер, педагог. Ему присвоено звание народного артиста СССР, он — лауреат Государственных премий СССР и РФ, многочисленных театральных и кинопремий. Табаков — полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", был членом Совета по культуре и искусству при президенте России. Он возглавлял два театра — МХТ имени Чехова и "Табакерку". Также возглавлял Московскую театральную школу Олега Табакова для одаренных детей.
При этом Табаков оставался действующим актером, он снялся в более чем 100 фильмах, количество театральных постановок также приближалось к этому числу.
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Теги:
Новости Москвы , Виктор Розов , Олег Табаков
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