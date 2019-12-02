На нескольких улицах временно изменится схема движения

До 6 декабря ограничен проезд по одной полосе возле дома 1, строения 2 в 1-м Грайвороновском проезде. С 7 декабря по 6 января 2020 года на этом участке будет организовано движение по одной полосе в каждом направлении за счет обустройства временных уширений.

До 15 марта 2020 года будут идти работы на Грайвороновской улице на участке от 1-го до 2-го Грайвороновского проезда. Можно будет проехать по одной полосе в каждом направлении.

До 25 января с 01:30 до 05:30 будет идти ремонт на одной полосе на пересечении Грайвороновской улицы и 1-го Грайвороновского проезда.

С 6 по 19 декабря частично перекроют участок одной полосы возле дома 12 на Грайвороновской улице. Здесь обустроят временные уширения, и транспорт сможет двигаться по одной полосе в каждом направлении.

С 7 по 18 января 2020 года круглосуточно будет закрыта одна полоса возле дома 6, строения 7 на Грайвороновской улице. Автомобили смогут проезжать этот участок по одной полосе в каждом направлении за счет временных уширений.

mos.ru

До 25 декабря ограничено движение в связи с ремонтом Шелепихинского моста. Автомобили будут двигаться по двум полосам в каждом направлении.

mos.ru

До 21 декабря закрыто движение по одной полосе дублера Калужского шоссе в сторону области. Ограничение касается участка, расположенного на 24-м километре, возле съезда к церкви Новомучеников.

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Временные ограничения действуют и на Волгоградском проспекте. До 31 января 2020 года возле дома 32, корпуса 45 закрыто движение по одной полосе на основном ходу проспекта и в боковом проезде. С 13 по 31 января будет перекрыта полоса в боковом проезде возле дома 37а. С 1 по 28 февраля перекроют одну полосу на основном ходу проспекта и одну в боковом проезде.

mos.ru

До 25 декабря и с 10 до 25 апреля 2020 года поэтапно будут закрывать одну полосу на боковом проезде Дмитровского шоссе в районе дома 1а. Существующее число полос сохранится.

mos.ru

С 3 по 5 декабря с 00:00 до 05:00 будет полностью перекрыт участок Леонтьевского переулка в районе дома 24.

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На участке 5253-го проезда в Зеленограде до 25 декабря круглосуточно перекрыта одна полоса. Движение в районе дома 4 организовано по одной полосе с правом приоритетного проезда.

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До 25 января круглосуточно ограничено движение на улице Буракова от дома 12 до дома 16, строения 5. Транспорт движется по одной полосе с правом приоритетного проезда.

mos.ru

До 25 декабря круглосуточно закрыта одна полоса на набережной Новикова-Прибоя, возле дома 1, строения 1. Число полос сохранится за счет временных уширений.

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Несколько ограничений вводится на севере столицы в связи с проведением мероприятия, приуроченного к Международному дню инвалидов.

3 декабря с 14:30 до 16:30 и с 17:30 до 19:30 будет перекрыта одна полоса на Балтийской улице от пересечения с Часовой улицей до дома 9. В этот же день с 03:00 до 17:00 рядом с домом 37, корпусом 11 на Ленинградском проспекте выделят парковку для автобусов, перевозящих участников мероприятия.