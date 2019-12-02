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Более 470 пар заключат брак 31 декабря в московских ЗАГСах 

РИА Новости + ещё 1 49 минут назад
470 пар поженятся 31 декабря в Москве
Фото: РИА Новости
Более 470 пар зарегистрируют брак 31 декабря в ЗАГСах Москвы, всего в новогодние праздники поженятся около 550 пар, сообщила РИА Новости начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.
"Канун нового года — популярное время для свадеб. На 27 и 28 декабря подано уже около тысячи заявлений. 130 из них пройдёт на новых площадках для регистрации брака. 31 декабря планируют пожениться более 470 пар", — сообщила Ефремова.
Она отметила, что в этот день отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания будут работать в обычном режиме. Всего за новогодние праздники планируют пожениться около 550 пар.
Ефремова добавила, что пары, которые планируют свадьбу в следующем, 2020 году, смогут подать заявление 31 декабря, в том числе и на новые площадки.
По словам начальника управления ЗАГС, торжественные церемонии регистрации брака проходят только в пятницу и субботу, однако из-за популярности даты 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник, в торжественной обстановке можно будет пожениться во всех отделах ЗАГС, кроме Люблинского, Замоскворецкого и Архивно-информационного.
"В остальные праздничные дни в связи с обращениями граждан для регистрации брака будут работать дворцы бракосочетания №1, №3 и №5. Молодожены часто выбирают новогодние предпраздничные и праздничные дни для регистрации брака, так как Новый год связан с началом новой жизни, и это хороший повод создать новую семью", — Ефремова.
Она также уточнила, что в Грибоедовском ЗАГСе (дворец бракосочетания №1) зарегистрировать брак можно 3 и 7 января, во дворце бракосочетания № 3 — 5 и 7 января, а во дворце бракосочетания № 5 — 4 и 7 января.
Подать заявление на регистрацию брака можно на Едином портале госуслуг или лично в отделе ЗАГС не позднее, чем за месяц до выбранной даты.
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Теги:
Новости Москвы , Общество , Елена Ефремова , РИА Новости
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