Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Захарова ответила желающей российских областей Украине
Захарова ответила желающей российских областей Украине
Политика
Китай ввел санкции против США
Китай ввел санкции против США
В мире
Российские войска атаковали в Сирии
Российские войска атаковали в Сирии
Происшествия
Украина заявила о победе над Россией
Украина заявила о победе над Россией
Оружие

Выступления молодых исполнителей пройдут на катке в парке Горького в Москве 

ТАСС + ещё 10 1 час назад
Молодые музыканты выступят на катке в Парке Горького
Фото: ТАСС
Профессиональные музыкальные коллективы и артисты, исполняющие собственную музыку, смогут выступить в "Медиарубке" на катке в столичном парке Горького в декабре, январе и феврале. Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.
"С декабря на катке парка Горького "Восход" будут давать свои концерты молодые группы, исполнители и диджеи. Выступать артисты станут на необычной площадке — в "Медиарубке". Это небольшое теплое помещение с панорамными стеклянными окнами, обращенными на каток. Гости катка смогут не только слышать артистов благодаря живому звуку, но и видеть их в окнах-витринах", — говорится в сообщении.
Уточняется, что концерты планируют проводить по вечерам с 19:00 до 23:00 каждые пятницу, субботу и воскресенье. На сегодняшний день уже выбраны те музыканты, которые будут выступать на катке в декабре, в частности группы "Летать", Ivanovna, "Хмурый", The Neopolitans, Haru. Желающие выступить в январе и феврале могут присылать заявки с примерами своего творчества, участие для музыкантов бесплатное. При выборе исполнителей предпочтение отдается таким направлениям, как индитроника, инди-рок, фанк, трип-хоп, электронная музыка, диско, поп-рок, современная классика, джаз.
Если количество заявок будет большим, концерты юных исполнителей будут проходить и по четвергам. Продолжительность выступления одной группы, диджея или музыканта — от 45 минут до трех часов, в зависимости от репертуара. "Медиарубка" впервые открылась в парке Горького в прошлом году. Тогда там проходили презентации, встречи и концерты известных музыкантов.
Видео дня. Проучил: полицейский разбил стекло в маршрутке
ТАСС: последние новости
Интервалы движения поездов на МЦД-2 увеличили по техническим причинам Интервалы движения поездов на МЦД-2 увеличили по техническим причинам "Грузовой каркас" ввели в Юго-Восточном округе Москвы "Грузовой каркас" ввели в Юго-Восточном округе Москвы Движение поездов на МЦД-1 и Савеловском направлении возобновили после ЧП с пассажиром Движение поездов на МЦД-1 и Савеловском направлении возобновили после ЧП с пассажиром
Комментарии 
Теги:
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова ответила желающей российских областей Украине
Захарова ответила желающей российских областей Украине 33
Китай ввел санкции против США
Китай ввел санкции против США 6
Российские войска атаковали в Сирии
Российские войска атаковали в Сирии 156
Украина заявила о победе над Россией
Украина заявила о победе над Россией 564
Украина собралась «принять пару областей» России
Украина собралась «принять пару областей» России 571
Видео
Доцента-убийцу признали склонным к суициду
00:25
Доцента-убийцу признали склонным к суициду
Происшествия
РФ и Украина: каковы шансы восстановления отношений
02:38
РФ и Украина: каковы шансы восстановления отношений
В мире Конфликты
«Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал»
00:51
«Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал»
Происшествия Общество
Россия напугала США мощным сталинским проектом
03:04
Россия напугала США мощным сталинским проектом
Общество
В Крыму ответили на заявления о рекордной смертности
01:19
В Крыму ответили на заявления о рекордной смертности
Общество
Саакашвили пожалел о своей ошибке
03:03
Саакашвили пожалел о своей ошибке
В мире Кавказ
В Токио потребовали вернуть южные Курилы
05:00
В Токио потребовали вернуть южные Курилы
В мире Политика
Советы Зеленскому насчет Путина назвали токсичными
02:05
Советы Зеленскому насчет Путина назвали токсичными
Политика В мире
Украинский снайпер убил двоих военных в ДНР
03:54
Украинский снайпер убил двоих военных в ДНР
Армия В мире
Учёные заявили о рекордной смертности крымчан за 5 лет
01:19
Учёные заявили о рекордной смертности крымчан за 5 лет
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение