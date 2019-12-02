Молодые музыканты выступят на катке в Парке Горького

Выступления молодых исполнителей пройдут на катке в парке Горького в Москве

Профессиональные музыкальные коллективы и артисты, исполняющие собственную музыку, смогут выступить в "Медиарубке" на катке в столичном парке Горького в декабре, январе и феврале. Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"С декабря на катке парка Горького "Восход" будут давать свои концерты молодые группы, исполнители и диджеи. Выступать артисты станут на необычной площадке — в "Медиарубке". Это небольшое теплое помещение с панорамными стеклянными окнами, обращенными на каток. Гости катка смогут не только слышать артистов благодаря живому звуку, но и видеть их в окнах-витринах", — говорится в сообщении.

Уточняется, что концерты планируют проводить по вечерам с 19:00 до 23:00 каждые пятницу, субботу и воскресенье. На сегодняшний день уже выбраны те музыканты, которые будут выступать на катке в декабре, в частности группы "Летать", Ivanovna, "Хмурый", The Neopolitans, Haru. Желающие выступить в январе и феврале могут присылать заявки с примерами своего творчества, участие для музыкантов бесплатное. При выборе исполнителей предпочтение отдается таким направлениям, как индитроника, инди-рок, фанк, трип-хоп, электронная музыка, диско, поп-рок, современная классика, джаз.

Если количество заявок будет большим, концерты юных исполнителей будут проходить и по четвергам. Продолжительность выступления одной группы, диджея или музыканта — от 45 минут до трех часов, в зависимости от репертуара. "Медиарубка" впервые открылась в парке Горького в прошлом году. Тогда там проходили презентации, встречи и концерты известных музыкантов.