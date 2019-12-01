На МЦД-1 возобновилось движение

После инцидента с падением человека на рельсы движение поездов на Московском центральном диаметре-1 восстановлено.

Об этом сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) в своём Twitter. По её данным, прилагаются все усилия для восстановления интервала между поездами.

Движение на МЦД-1 и Савеловском направлении восстановлено, — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл на станции Тимирязевская Савеловского направления МЖД. По данным ТАСС, человек упал с платформы.

Ранее News.ru писал о том, что удлинённые составы из 11 вагонов начнут ходить со 2 декабря на МЦД-1 («Белорусско-Савёловском») в Москве. Это произойдёт на неделю раньше, чем планировалось.