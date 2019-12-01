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На МЦД-1 возобновилось движение 

News.ru + ещё 7 3 часа назад
На МЦД-1 возобновилось движение
Фото: Сергей Булкин/News.ru
После инцидента с падением человека на рельсы движение поездов на Московском центральном диаметре-1 восстановлено.
Об этом сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) в своём Twitter. По её данным, прилагаются все усилия для восстановления интервала между поездами.
Движение на МЦД-1 и Савеловском направлении восстановлено, — говорится в сообщении.
Инцидент произошёл на станции Тимирязевская Савеловского направления МЖД. По данным ТАСС, человек упал с платформы.
Ранее News.ru писал о том, что удлинённые составы из 11 вагонов начнут ходить со 2 декабря на МЦД-1 («Белорусско-Савёловском») в Москве. Это произойдёт на неделю раньше, чем планировалось.
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Теги:
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