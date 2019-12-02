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Собянин прокомментировал принятый бюджет Москвы 

Моя Москва.онлайн + ещё 3 4 часа назад
Собянин прокомментировал бюджет Москвы
Фото: Моя Москва.онлайн
Московская городская дума приняла бюджет столицы на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.
В эфире телеканала «Россия-1» мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новый бюджет столицы можно считать бюджетом развития.
По его словам, больше половины расходов направлено на социальную сферу: здравоохранение, образование, социальная защита и так далее. Одновременно это и бюджет развития, так как в него заложены строительство поликлиник, больниц, школ, детских садов.
Напомним, что Московская городская дума приняла бюджет столицы на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.
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Теги:
Новости Москвы , Социальная защита населения в России , Сергей Собянин , Мосгордума
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