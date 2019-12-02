Собянин прокомментировал бюджет Москвы

Собянин прокомментировал принятый бюджет Москвы

Московская городская дума приняла бюджет столицы на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.

В эфире телеканала «Россия-1» мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новый бюджет столицы можно считать бюджетом развития.

По его словам, больше половины расходов направлено на социальную сферу: здравоохранение, образование, социальная защита и так далее. Одновременно это и бюджет развития, так как в него заложены строительство поликлиник, больниц, школ, детских садов.

Напомним, что Московская городская дума приняла бюджет столицы на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.