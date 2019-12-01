В Москве расширили зону грузового каркаса

В столице в воскресенье расширили зону грузового каркаса — территории, закрытой для свободного въезда грузовиков. С 1 декабря ее распространили на весь Юго-Восточный округ.

С 2015 года в Москве грузовики с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонны могут ездить только по крупным магистралям и улицам. Штраф за нарушение — 5 тысяч рублей.