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Политика

В Москве расширили зону грузового каркаса 

Российская Газета + ещё 19 1 час назад
В Москве расширили зону грузового каркаса
Фото: РИА Новости
В столице в воскресенье расширили зону грузового каркаса — территории, закрытой для свободного въезда грузовиков. С 1 декабря ее распространили на весь Юго-Восточный округ.
С 2015 года в Москве грузовики с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонны могут ездить только по крупным магистралям и улицам. Штраф за нарушение — 5 тысяч рублей.
Эта мера призвана улучшить экологию в городских районах. В ЮВАО каркас накрыл 12 районов: Выхино — Жулебино, Капотня, Кузьминки, Лефортово, Люблино, Марьино, Некрасовка, Нижегородский, Печатники, Рязанский, Текстильщики и Южнопортовый. Под запретом оказались практически все небольшие улицы — их полный список можно найти на transport.mos.ru. Чтобы въехать в зону ограничений, водителю грузовика нужно путевой лист, в котором записано место и время разгрузки. "Яндекс. Навигатор" уже сейчас прокладывает маршруты с учетом ограничений. В 2020-м накрыть каркасом планируют всю столицу.
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Теги:
Новости Москвы , Другое , Яндекс
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