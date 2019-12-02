Интервалы на МЦД-2 вновь увеличены

Поезда на втором Московской центральном диаметре (МЦД-2) и Рижском направлении железной дороги в понедельник утром вновь следуют с увеличенными интервалами. Об этом сообщается в "Twitter" оператора перевозок — "Центральной пригородной пассажирской компании" (ЦППК).

Около 6:00 утра в понедельник ЦППК сообщило о сбое в работе МЦД и Рижского направления, говорилось, что интервалы следования поездов были увеличены по техническим причинам в направлении Москвы со стороны Нахабино. Ближе к 7:00 утра стало известно о восстановлении графика движения.

"Поезда на МЦД-2 и Рижском направлении следуют с увеличенными интервалами в направлении Москвы со стороны Подольска из-за удержания дверей пассажирами. Приносим извинения за доставленные неудобства и просим не препятствовать закрытию дверей", — говорится в сообщении.

Движение по первым Московским центральным диаметрам "Белорусско-Савеловском" от Одинцова до Лобни (МЦД-1) и "Курско-Рижском", соединяющем Нахабино и Подольск (МЦД-2), запустили 21 ноября. В тот день в связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях при использовании карт "Тройка", активированных в пригородных кассах. Утром 22 ноября поезда на МЦД-2 следовали с увеличенными интервалами движения в направлении Москвы со стороны Нахабина. Из-за проблем в работе МЦД решили сделать проезд на обеих линиях бесплатным в течение двух недель, до 8 декабря.