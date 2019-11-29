Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Раскрыты планы США в Крыму
Раскрыты планы США в Крыму
В мире
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
В мире
Украина прогадала с российским газом
Украина прогадала с российским газом
В мире
России предрекли водную катастрофу
России предрекли водную катастрофу
Общество

Зону платных парковок могут расширить в 13 районах Москвы 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Зону платных парковок могут расширить
Фото: ТАСС
Столичный дептранс предложил расширить зоны платных городских парковок на территории 13 районов Москвы. Об этом в интервью изданию "Коммерсантъ" рассказал руководитель этого ведомства, вице-мэр Максим Ликсутов.
По словам Ликсутова, все предложения по расширению платной зоны он собирается до конца года обсудить с жителями районов и муниципальными депутатами. При этом есть районы, где соответствующие изменения уже согласованы — Новогиреево, Таганский и Даниловский.
Вице-мэр также отметил, что жители сами обращаются в ведомство со своими предложениями, и по каждому из них в дептрансе стараются найти компромисс. При этом взаимодействие с муниципальными депутатами по корректировке парковочной политики ведется в течение всего года.
Видео дня. Три тонны кокаина перевозили на подводной лодке
Российская Газета: последние новости
Собянин объяснил, почему 31 декабря не будет выходным в Москве Собянин объяснил, почему 31 декабря не будет выходным в Москве Москву украсят к Новому году до середины декабря Москву украсят к Новому году до середины декабря Собянин отметил конструктивное взаимодействие фракций МГД в ходе принятия бюджета Москвы Собянин отметил конструктивное взаимодействие фракций МГД в ходе принятия бюджета Москвы 
Теги:
Новости Москвы , Максим Ликсутов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты планы США в Крыму
Раскрыты планы США в Крыму 24
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России 747
Украина прогадала с российским газом
Украина прогадала с российским газом 943
России предрекли водную катастрофу
России предрекли водную катастрофу 15
«Папа, что я здесь делаю»: Солдат-убийца встретился с отцом
«Папа, что я здесь делаю»: Солдат-убийца встретился с отцом 1002
Видео
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
04:02
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
В мире Политика
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
00:59
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
Происшествия
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
02:07
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
Армия Оружие
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
00:40
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
Происшествия
Турция из-за России начала новый конфликт
00:33
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение