Зону платных парковок могут расширить в 13 районах Москвы

Столичный дептранс предложил расширить зоны платных городских парковок на территории 13 районов Москвы . Об этом в интервью изданию "Коммерсантъ" рассказал руководитель этого ведомства, вице-мэр Максим Ликсутов

По словам Ликсутова, все предложения по расширению платной зоны он собирается до конца года обсудить с жителями районов и муниципальными депутатами. При этом есть районы, где соответствующие изменения уже согласованы — Новогиреево, Таганский и Даниловский.

Вице-мэр также отметил, что жители сами обращаются в ведомство со своими предложениями, и по каждому из них в дептрансе стараются найти компромисс. При этом взаимодействие с муниципальными депутатами по корректировке парковочной политики ведется в течение всего года.