Навка, Чернышёв и Загитова открыли ГУМ-каток

Для меня это совершенно другой опыт, и это здорово. Я благодарна, что меня пригласили выступать, — цитирует РИА Новости Загитову.

Темой 14-го сезона ГУМ-катка стал юбилей детской программы «Спокойной ночи, малыши!». Передаче в этом году исполнилось 55 лет. Посетители имели возможность не только покататься на коньках, но и пообщаться, и сфотографироваться с любимыми персонажами.