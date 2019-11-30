Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Мара Багдасарян пожалуется Путину на беспредел
Мара Багдасарян пожалуется Путину на беспредел
Общество
В Крыму закрылась гостиница Софии Ротару
В Крыму закрылась гостиница Софии Ротару
Шоу-бизнес
Лондон испугался проигрыша в войне с Россией
Лондон испугался проигрыша в войне с Россией
Армия
Экс-глава российского города попался на взятке в 8 млн
Экс-глава российского города попался на взятке в 8 млн
Происшествия

Навка, Чернышёв и Загитова открыли ГУМ-каток 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Навка, Чернышёв и Загитова открыли ГУМ-каток
Фото: РИА Новости
В Москве на Красной площади торжественно открылся ГУМ-каток. В праздничном представлении приняли участие олимпийские чемпионки Татьяна Навка и Алина Загитова и двукратный победитель чемпионата четырёх континентов в танцах на льду Петр Чернышёв.
Для меня это совершенно другой опыт, и это здорово. Я благодарна, что меня пригласили выступать, — цитирует РИА Новости Загитову.
Темой 14-го сезона ГУМ-катка стал юбилей детской программы «Спокойной ночи, малыши!». Передаче в этом году исполнилось 55 лет. Посетители имели возможность не только покататься на коньках, но и пообщаться, и сфотографироваться с любимыми персонажами.
Как писал News.ru, мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей и гостей столицы посетить ледовые катки столицы, которые открылись на ВДНХ и в Парке Горького. На ВДНХ — три тематические зоны в историческом стиле. А в Парке Горького главная тема — космос, — написал мэр в Twitter. Помимо этого, там работают пункты проката и фуд-корты, добавил Собянин.
Видео дня. Советская «Оса» сбила американский «Апач»
News.ru: последние новости
Капремонт Большого Москворецкого моста завершится к 20 декабря Капремонт Большого Москворецкого моста завершится к 20 декабря Новый рекорд по перевозке пассажиров установлен на МЦК Новый рекорд по перевозке пассажиров установлен на МЦК В честь Марка Захарова назовут улицу в Москве В честь Марка Захарова назовут улицу в Москве
Комментарии 
Теги:
Новости Москвы , Другое , Сергей Собянин , Алина Загитова , Татьяна Навка , Петр Чернышев , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мара Багдасарян пожалуется Путину на беспредел
Мара Багдасарян пожалуется Путину на беспредел 6
В Крыму закрылась гостиница Софии Ротару
В Крыму закрылась гостиница Софии Ротару 13
Лондон испугался проигрыша в войне с Россией
Лондон испугался проигрыша в войне с Россией 95
Экс-глава российского города попался на взятке в 8 млн
Экс-глава российского города попался на взятке в 8 млн 24
Историка Соколова перевезли в Москву
Историка Соколова перевезли в Москву 7
Видео
Историка Соколова перевезли в Москву
01:42
Историка Соколова перевезли в Москву
Происшествия Криминал
Украина утратила смысл существования
01:54
Украина утратила смысл существования
В мире Конфликты
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
01:22
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
В мире
Лондон испугался проигрыша в войне с Россией
01:10
Лондон испугался проигрыша в войне с Россией
Армия Войска
Россия пригрозила Украине потерей новых территорий
01:54
Россия пригрозила Украине потерей новых территорий
Политика В мире
«Пристрелят до инаугурации»: Галкин не хочет в президенты
04:04
«Пристрелят до инаугурации»: Галкин не хочет в президенты
Шоу-бизнес
В НАТО назвали Россию своей главной угрозой
01:10
В НАТО назвали Россию своей главной угрозой
Армия В мире
18 млн от адвоката: сотрудника СКР взяли с поличным
00:33
18 млн от адвоката: сотрудника СКР взяли с поличным
Происшествия Криминал
Россия применила гиперзвуковое оружие в Арктике
00:52
Россия применила гиперзвуковое оружие в Арктике
Оружие Армия
Кому отдать Крым: Apple приняла решение
05:29
Кому отдать Крым: Apple приняла решение
Наука и техника Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение