Навка, Чернышёв и Загитова открыли ГУМ-каток 

В Москве на Красной площади торжественно открылся ГУМ-каток. В праздничном представлении приняли участие олимпийские чемпионки Татьяна Навка и Алина Загитова и двукратный победитель чемпионата четырёх континентов в танцах на льду Петр Чернышёв.
Для меня это совершенно другой опыт, и это здорово. Я благодарна, что меня пригласили выступать, — цитирует РИА Новости Загитову.
Темой 14-го сезона ГУМ-катка стал юбилей детской программы «Спокойной ночи, малыши!». Передаче в этом году исполнилось 55 лет. Посетители имели возможность не только покататься на коньках, но и пообщаться, и сфотографироваться с любимыми персонажами.
Как писал News.ru, мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей и гостей столицы посетить ледовые катки столицы, которые открылись на ВДНХ и в Парке Горького. На ВДНХ — три тематические зоны в историческом стиле. А в Парке Горького главная тема — космос, — написал мэр в Twitter. Помимо этого, там работают пункты проката и фуд-корты, добавил Собянин.