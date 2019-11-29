Открылся Межклинический центр спасения конечностей

Открылся первый в Москве Межклинический центр спасения конечностей

В столице открыли первый Межклинический центр спасения конечностей. Он будет работать на базе отделений городской клинической больницы имени Иноземцева и городской клинической больницы № 13. Ежегодно в медицинском учреждении смогут проходить лечение более 400 человек, сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.

Центр создали по инициативе главного эндокринолога департамента Михаила Анциферова . Его главной задачей станет лечение критической ишемии нижних конечностей у пациентов, страдающих отдельными заболеваниями, связанными с ними, такими как синдром диабетической стопы.

— С помощью Межклинического центра мы создадим все необходимые условия для тщательного наблюдения и эффективного оказания медицинской помощи пациентам, которые находятся в зоне риска, — рассказал Анциферов.

Уточняется, что каждый пациент центр будет курироваться бригадой врачей разных специализаций, которые займутся постановкой диагноза, дальнейшей диагностикой и лечением. Большое внимание будет уделено лечебной физкультуре и повышению мотивации пациентов, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.