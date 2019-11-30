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На МЦК установлен рекорд пассажиропотока 

Мослента + ещё 19 1 час назад
На МЦК установлен рекорд пассажиропотока
Фото: Avilov A. / Mos.ru
На Московском центральном кольце (МЦК) в пятницу, 29 ноября, установлен рекорд пассажиропотока. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена в Twitter.
«Новый рекорд МЦК: более 571 тысячи пассажиров перевезли «Ласточки» 29 ноября», — говорится в сообщении.
Ранее в ноябре сообщалось, что интервал движения поездов на МЦК сократили до четырех минут в час пик. В другое время «Ласточки» будут следовать с интервалом восемь минут.
Московское центральное кольцо открылось 10 сентября 2016 года. За все время работы им воспользовались более 222 миллионов пассажиров. В будние дни поезда МЦК перевозят свыше 400 тысяч пассажиров. Предыдущий суточный рекорд перевозок был зафиксирован в апреле 2019 года — более 560 тысяч человек.
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