Собянин заявил о невозможности сделать 31 декабря выходным

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что перед Новым годом у московских чиновников больше работы, и напомнил о традиции провожать уходящий год с коллегами. Об этом сообщает РИА Новости.

Так Собянин прокомментировал решение губернатора Томской области Сергея Жвачкина перенести рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря.

«В Томске хорошая красивая жизнь, дополнительные выходные. Нам так не жить», — заявил мэр.

Собянин отметил, что его подчиненные должны обеспечить мероприятия, которые будут проходить в Москве в праздничные дни, поэтому им «вряд ли придется погулять».

По его словам, хотя Новый год — семейный праздник, люди 31 декабря также хотят выпить шампанского с коллегами.

«Когда мы убираем этот день из рабочих, мы их лишаем этой возможности», — заключил он.

Как сообщал «Рамблер», в этом году 31 декабря выпадает на вторник и будет рабочим днем, после чего россиян ждут новогодние каникулы. Они начнутся в среду, 1 января, и продлятся по среду, 8 января, включительно.