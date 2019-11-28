Собянин заявил о невозможности сделать 31 декабря выходным 

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что перед Новым годом у московских чиновников больше работы, и напомнил о традиции провожать уходящий год с коллегами. Об этом сообщает РИА Новости.
Так Собянин прокомментировал решение губернатора Томской области Сергея Жвачкина перенести рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря.
«В Томске хорошая красивая жизнь, дополнительные выходные. Нам так не жить», — заявил мэр.
Собянин отметил, что его подчиненные должны обеспечить мероприятия, которые будут проходить в Москве в праздничные дни, поэтому им «вряд ли придется погулять».
По его словам, хотя Новый год — семейный праздник, люди 31 декабря также хотят выпить шампанского с коллегами.
«Когда мы убираем этот день из рабочих, мы их лишаем этой возможности», — заключил он.
Как сообщал «Рамблер», в этом году 31 декабря выпадает на вторник и будет рабочим днем, после чего россиян ждут новогодние каникулы. Они начнутся в среду, 1 января, и продлятся по среду, 8 января, включительно.
В Роструде отмечали, что работник может взять 31 декабря день отпуска, если это было предусмотрено графиком или если остались неиспользованные отпускные дни. Также можно получить день отпуска за свой счет или отгул за сверхурочную работу, работу в выходной или праздничный день. Кроме того, компания вправе сделать 31 декабря выходным для всех, выпустив специальный приказ и решив опрос с оплатой этого дня.