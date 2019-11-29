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В Московском зоопарке медведи впали в спячку 

ТАСС + ещё 14 2 часа назад
В Московском зоопарке уснули медведи
Фото: Mos.ru
Два гималайских медведя и камчатская медведица погрузились в зимний сон в Московском зоопарке. Следующими в спячку впадут тушканчики, еноты и енотовидные собаки, сообщается на портале мэра Москвы.
"Мы стараемся не нарушать естественные процессы в организме животных и создавать для них условия, максимально приближенные к природным. Поэтому наши зоологи готовят к зиме впадающих в спячку медведей заранее", — сказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.
Чтобы подготовить медведей к зимней спячке, их начинают усиленно кормить еще летом. Как сообщается на портале, в рацион зверей входили груши, яблоки и виноград, сухофрукты, рыба, свежие овощи и бахчевые, а также мед, который они предпочитают с черным хлебом.
В конце октября в вольерах медведей стали оставлять солому, чтобы сделать мягкую подстилку для зимнего сна.
"Кстати, у каждого медведя она своя. Конечно, наши специалисты немного помогли хищникам обустроить спальное место, но основную работу животные проделали сами", — добавила Акулова.
Рядом с закрытыми вольерами, где спят медведи, установили таблички "Животное спит. Возвращайтесь весной". Посетителей также попросили соблюдать тишину, поскольку внезапное пробуждение может навредить медведям. Время от времени специалисты проверяют, все ли хорошо у спящих зверей. Кроме того, в течение всей зимы они наблюдают за животными с помощью видеотрансляции.
Просыпаются медведи обычно в середине марта. Но если зима будет долгой, могут проспать до апреля, отмечается на портале.
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Теги:
Новости Москвы , Другое , Светлана Акулова
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