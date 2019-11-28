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В Москве покажут фильмы с Алисой Фрейндлих 

RT на русском + ещё 13 1 час назад
В Москве покажут фильмы с Алисой Фрейндлих
Фото: РИА Новости
В кинотеатрах столичной сети «Москино» к 85-летию народной артистки СССР Алисы Фрейндлих бесплатно покажут фильмы с её участием, сообщает сайт «Москва 24».
В рамках программы под названием «Синематека: Алиса Фрейндлих» горожанам покажут семь наиболее ярких киноработ актрисы, уточняет портал мэра и правительства Москвы.
Зрители увидят как популярные картины, так и малоизвестные её работы — в том числе фильмы «Сталкер», «Похождения зубного врача», «Старомодная комедия», «Служебный роман», «Сергей Иванович уходит на пенсию», «Успех» и «Простая смерть». Показы пройдут с 4 по 10 декабря.
В мае Пятый канал сообщал, что Алиса Фрейндлих получила премию правительства Санкт-Петербурга.
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Теги:
Новости Москвы , Алиса Фрейндлих , Правительство Санкт-Петербурга , Правительство Москвы
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