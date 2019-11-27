Московских водителей предупредили о гололедице

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал московских водителей быть внимательными на дорогах и рекомендовал отказаться от поездок на личных автомобилях без особой необходимости в связи с прогнозируемым ледяным дождем и снегом в столице 28 ноября.

Как сообщает пресс-служба центра, согласно прогнозу синоптиков, в ночь с 27 на 28 ноября в Москве может пройти ледяной дождь и выпасть снег. Осадки могут продолжиться днем 28 ноября, а температура воздуха будет около 0°С.

«Такая погода может привести к образованию сильной гололедицы на дорогах и тротуарах. ЦОДД рекомендует отказаться от поездок на личных автомобилях без особой необходимости, а автомобилистам, не сменившим резину на зимнюю, рекомендуется сделать это как можно быстрее. Непогода и гололедица могут негативно сказаться на дорожной ситуации в городе», — говорится в сообщении центра.

В ЦОДД добавили, что если поездку на личном автомобиле совершить все-таки необходимо, то при неблагоприятных погодных условиях нужно неукоснительно соблюдать ПДД, избегать резких торможений и перестроений, а также держать дистанцию. Кроме того, рекомендуется парковать транспортные средства вдали от деревьев и других конструкций, где возможно образование слоя наледи.