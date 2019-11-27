Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Америка прозрела? Названы причины признать Крым российским
Америка прозрела? Названы причины признать Крым российским
В мире
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика
Соколов оказался замешан в еще одной смерти
Соколов оказался замешан в еще одной смерти
Происшествия
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Происшествия

Московских водителей предупредили о гололедице 

Rambler News Service + ещё 7 45 минут назад
Московских водителей предупредили о гололедице
Фото: ТАСС
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал московских водителей быть внимательными на дорогах и рекомендовал отказаться от поездок на личных автомобилях без особой необходимости в связи с прогнозируемым ледяным дождем и снегом в столице 28 ноября.
Как сообщает пресс-служба центра, согласно прогнозу синоптиков, в ночь с 27 на 28 ноября в Москве может пройти ледяной дождь и выпасть снег. Осадки могут продолжиться днем 28 ноября, а температура воздуха будет около 0°С.
«Такая погода может привести к образованию сильной гололедицы на дорогах и тротуарах. ЦОДД рекомендует отказаться от поездок на личных автомобилях без особой необходимости, а автомобилистам, не сменившим резину на зимнюю, рекомендуется сделать это как можно быстрее. Непогода и гололедица могут негативно сказаться на дорожной ситуации в городе», — говорится в сообщении центра.
В ЦОДД добавили, что если поездку на личном автомобиле совершить все-таки необходимо, то при неблагоприятных погодных условиях нужно неукоснительно соблюдать ПДД, избегать резких торможений и перестроений, а также держать дистанцию. Кроме того, рекомендуется парковать транспортные средства вдали от деревьев и других конструкций, где возможно образование слоя наледи.
Видео дня. Бесконтрольная «реабилитация»: как закололи Марьянова
Rambler News Service: последние новости
Проезд по МЦД сделали бесплатным на две ближайшие недели Проезд по МЦД сделали бесплатным на две ближайшие недели МЦД в первые три дня перевезли около 1,4 млн пассажиров МЦД в первые три дня перевезли около 1,4 млн пассажиров Путин открыл движение по МЦД Путин открыл движение по МЦД
Комментарии 
Теги:
Новости Москвы , Погода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Америка прозрела? Названы причины признать Крым российским
Америка прозрела? Названы причины признать Крым российским 390
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе 140
Соколов оказался замешан в еще одной смерти
Соколов оказался замешан в еще одной смерти 47
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане 375
У кого сломался туалет: спор с «душком» на МКС
У кого сломался туалет: спор с «душком» на МКС 10
Видео
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
01:34
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
Происшествия В мире
Раскрыта стоимость корпоративов Ротару в Москве
04:10
Раскрыта стоимость корпоративов Ротару в Москве
Шоу-бизнес
У кого сломался туалет: спор с «душком» на МКС
00:34
У кого сломался туалет: спор с «душком» на МКС
Наука и техника Технологии
Америка прозрела? Названы причины признать Крым российским
01:19
Америка прозрела? Названы причины признать Крым российским
В мире Политика
Соколов оказался замешан в еще одной смерти
01:42
Соколов оказался замешан в еще одной смерти
Происшествия
Зачем Россия погрозила США новым супероружием
00:30
Зачем Россия погрозила США новым супероружием
Оружие Армия
Путин обнял зарыдавшую бабушку
00:14
Путин обнял зарыдавшую бабушку
Политика
Россиянам напомнили о двухдневных рабочих неделях
00:27
Россиянам напомнили о двухдневных рабочих неделях
Общество
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
01:18
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение