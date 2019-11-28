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Пассажиры проехались по МЦД более 3,1 млн раз 

Москва24 + ещё 17 3 часа назад
Пассажиры проехались по МЦД более 3,1 млн раз
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Более 3,1 миллионов поездок совершено по Московским центральным диаметрам (МЦД) с начала их запуска, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Там отметили, что динамика роста числа поездок на МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" в 40 раз больше, чем на других пригородных направлениях МЖД.
Рост за неделю с момента запуска по сравнению с аналогичной неделей составил 8% или 239 тысяч новых поездок, добавили в департаменте.
С 9 декабря на МЦД-1 количество вагонов в поездах "Иволга" увеличат с 7 до 11. Это создаст 57 тысяч новых пассажирских мест в часы пик, увеличив их на 10% (до 615 тысяч).
Обкатка удлиненных поездов начнется с 29 ноября.
Движение по первым двум маршрутам МЦД запустили 21 ноября. Общая протяженность МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" — 52 километра, МЦД-2 "Курско-Рижский" — 80 километров.
На диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги.
Ранее Сергей Собянин заявил, что третью линию МЦД от Зеленограда до Раменского (МЦД-3) могут запустить через два-три года. Ветка пройдет мимо Ленинградского вокзала.
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Теги:
Новости Москвы , Сергей Собянин , АГН "Москва"
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