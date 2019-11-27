Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
Происшествия
ЧП в метро: остановлено движение на «серой» ветке
ЧП в метро: остановлено движение на «серой» ветке
Новости Москвы
ЧП в Доминикане: Названо число пострадавших россиян
ЧП в Доминикане: Названо число пострадавших россиян
Происшествия
В США властям дали настоятельный совет по Крыму
В США властям дали настоятельный совет по Крыму
В мире

В Москве открываются три новые выставки 

Вести.Ru 3 часа назад
Сразу три новые выставки открываются в Мультимедиа Арт Музее. Первая — ретроспектива итальянского художника Лучо Фонтаны. В мире он известен радикальным подходом к абстракционизму. На своих холстах он оставляет разрывы и прорези.
Другой проект — совместная экспозиция Франциско Инфанте и Нонны Горюновой. Представлены картины, которые художники создавали на протяжении 40 лет. Третья выставка — "Мест нет" китайского фотографа Ву Гоюна. На снимках запечатлены кладбища прокатных велосипедов, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru: последние новости
В Гостином Дворе начинается юбилейный антикварный салон В Гостином Дворе начинается юбилейный антикварный салон Киноцентр "Соловей" могут признать объектом культурного наследия Киноцентр "Соловей" могут признать объектом культурного наследия МЦД приходят в Москву и область: "Иволги" отправляются в полет МЦД приходят в Москву и область: "Иволги" отправляются в полет 
Теги:
Новости Москвы , Видео , Нонна Горюнова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане 10
ЧП в метро: остановлено движение на «серой» ветке
ЧП в метро: остановлено движение на «серой» ветке
ЧП в Доминикане: Названо число пострадавших россиян
ЧП в Доминикане: Названо число пострадавших россиян 96
В США властям дали настоятельный совет по Крыму
В США властям дали настоятельный совет по Крыму 394
ЧП в Доминикане: россиянка лишилась обеих рук
ЧП в Доминикане: россиянка лишилась обеих рук 10
Видео
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
01:18
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
Происшествия
США испугались российских С-400
01:29
США испугались российских С-400
Армия Ближний Восток
В России оценили идею сократить новогодние выходные
00:27
В России оценили идею сократить новогодние выходные
Общество
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
00:50
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
В мире Ближний Восток
В Ватикане помолились за Путина
14:23
В Ватикане помолились за Путина
Политика Прибалтика
В НАТО захотели дружить с Россией
01:10
В НАТО захотели дружить с Россией
В мире Ближний Восток
Подростки плюнули в Вечный огонь на Украине
00:15
Подростки плюнули в Вечный огонь на Украине
В мире Украина
Посадившая ребенка за руль мать сделала заявление
00:24
Посадившая ребенка за руль мать сделала заявление
Общество
«Иди н****, пьяное чучело». Порошенко обматерили
09:16
«Иди н****, пьяное чучело». Порошенко обматерили
Украина В мире
«Травма органов»: что следовательницу привело к суициду
01:56
«Травма органов»: что следовательницу привело к суициду
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение