В Москве открываются три новые выставки

Сразу три новые выставки открываются в Мультимедиа Арт Музее. Первая — ретроспектива итальянского художника Лучо Фонтаны. В мире он известен радикальным подходом к абстракционизму. На своих холстах он оставляет разрывы и прорези.