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Образование

В Гостином Дворе начинается юбилейный антикварный салон 

Вести.Ru + ещё 2 43 минуты назад
В Гостином Дворе начинается юбилейный антикварный салон
Фото: www.vesti.ru
Работы Репина, Шишкина, Айвазовского и других известных русских художников представят в Москве на юбилейном 45-м антикварном салоне — он впервые пройдет в Гостином Дворе. Мебель, ювелирные изделия, оружие, предметы дизайна покажут около 200 российских галерей, сообщает телеканал "Россия 24".
"Гвоздь самой выставки — это, как мне кажется, роскошная выставка "тренды коллекционирования", которая представлена членами Международной Федерации антикваров и арт-дилеров, представлено несколько десятков, ну просто шедевров, уже точно музейного уровня. Это специальный проект, подготовленный конфедерацией, который показывает и общий уровень частных коллекций, российских частных коллекций и намекает на те направления, те приоритеты, которые знатоки, знатоки старого классического искусства отмечают для себя сейчас", — отметил Василий Бычков, руководитель проекта "Антикварный салон", руководитель компании "Экспо-Парк".
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Теги:
Новости Москвы , Общество , Василий Бычков
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