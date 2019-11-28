Собянин рассказал о благоустройстве Москвы

Сергей Собянин: К благоустройству каждого района Москвы нужен особый подход

Все районы столицы имеют свои особенности, свой стиль, а потому благоустройство каждого из них требует особого подхода. Об этом заявил Сергей Собянин в интервью РИА «Новости».

«Каждый район — это, по сути, отдельный город, хотим мы этого или не хотим. Мы это долго не признавали, считали, что это условные административные единицы. Все на самом деле не совсем так. Есть отдельные кластеры, которые обособлены от других районов — отрезаны городскими магистралями и железными дорогами. Конечно, нужно сделать так, чтобы и на этих территориях все было в шаговой доступности», — сказал Мэр Москвы.

По его словам, главная задача — учесть особенности районов и требования жителей, на их основе готовить системные проекты, которые обеспечат создание качественной городской среды. Он подчеркнул, что речь идет не только об общественных пространствах, но и о торговой, социальной и образовательной инфраструктуре, об учреждениях здравоохранения, центрах услуг.

Один из ярких примеров такого подхода к благоустройству — работы, которые ведутся на территориях вдоль реки Яузы.

«Это особо охраняемая природная территория. Нужно обеспечить и экологическое состояние, аккуратно обходиться с берегами этой реки, и дать возможность людям гулять, отдыхать», — отметил Сергей Собянин.

Сергей Собянин: Благоустройство территорий вдоль Яузы — один из самых сложных городских проектовНабережные, платформы МЦД и 150 новых парков: в Москве рассказали о планах по благоустройству на 2020 год В Москве реализуют одну из самых масштабных программ, связанных с созданием качественной городской среды. За девять лет в столице привели в порядок 410 улиц и общественных пространств, 732 парка и зеленые территории, а также более семи тысяч фасадов зданий. На благоустроенных улицах в два — четыре раза увеличилось количество пешеходов, стало вдвое больше летних кафе.

Кроме того, в городе благоустроили 31 набережную общей протяженностью 55,8 километра. В планах на 2020–2023 годы — благоустройство еще 24 набережных и прибрежных территорий общей протяженностью 72,3 километра.

Особое внимание уделяется благоустройству территорий, прилегающих к транспортным объектам — станциям метрополитена, Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров и железнодорожным платформам.