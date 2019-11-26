Более 100 предложений по улучшению МЦД прислали пассажиры

После запуска Московских центральных диаметров (МЦД) пассажиры прислали через форму обратной связи на сайте более 100 предложений по доработке проекта, сообщает пресс-служба Дептранса.

"Они предлагают идеи по оборудованию дополнительных навесов на переходах между МЦД и метро, подсказывают, где необходимо добавить навигацию, оценивают проект и делятся впечатлениями о первых поездках. В том числе одно из главных пожеланий пассажиров — увеличить составность поездов, уже реализовано", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с 25 ноября на полигоне МЦД-2 курсируют 10 и 11-вагонные поезда. Таким образом, в часы пик количество мест увеличилось на 30% — с 489 тысяч до 635 тысяч.

Уточняется, что все поступившие предложения передадут профильным департаментам и специалистам для проработки. Авторы самых интересных предложений будут отмечены именными картами "Тройка" с индивидуальным дизайном.

Проезд на электричках по МЦД будет бесплатным с 25 ноября по 8 декабря. Это позволит более тщательно наладить билетную систему. Кроме того, будут проведены дополнительные работы по повышению провозной способности и удлинению состава.

Московские центральные диаметры запустили 21 ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" — это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД. До конца года на МЦД организуют бесконтактную оплату проезда.

До 2023 года над первыми двумя диаметрами хотят сделать 15 надземных пешеходных переходов. В 2023-м на МЦД-1 и МЦД-2 число пересадочных станций возрастет до 27: там построят девять станций и отремонтируют 47 платформ.

Всего проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. Общая протяженность пяти маршрутов составит 375 километров.

График работы выстроят как в метро — с 5:30 до 1:00. Билетную систему сделают единой. На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга". Движение по МЦД организуют по смешанному типу. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–семи минут.

На платформах сделают указатели мест остановки поездов "Иволга". Станции выбирали с учетом обратной связи от пассажиров.