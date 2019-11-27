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Политика

Представители всех фракций Мосгордумы поддержали бюджет столицы 

ТАСС + ещё 15 3 часа назад
Бюджет столицы поддержали все фракции Мосгордумы
Фото: РИА Новости
Представители всех фракции в Московской городской думе поддержали проект бюджета столицы на 2020-2022 годы. Об этом сообщил журналистам в среду председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
"Представители всех депутатских объединений поддержали ряд поправок, предложенных ко второму чтению законопроекта. Итоговое голосование: 35 — "за", семь — "против", два депутата воздержались, один депутат не голосовал", — сказал Шапошников.
По его словам, рассмотрение бюджета — это большая и длительная процедура. По проекту бюджета сначала состоялось совместное заседание комиссий Мосгордумы, затем прошли публичные слушания, которые провела Общественная палата Москвы, после чего состоялось заседание профильных комиссий. Затем депутаты рассмотрели проект бюджета в первом чтении и подготовили поправки.
"Всего было поправок 146, из них 13 было принято, 24 поправки ставились на голосование. Депутаты отработали все поправки, которые были внесены. Уникальность принятия бюджета 2020-2022 годов в том, что есть вопросы, которые консолидировано были поддержаны политическими партиями", — сказал Шапошников.
Согласно документу, доходы в 2020 году составят почти 2,8 трлн рублей, в 2021-м — более 3 трлн, в 2022-м — порядка 3,4 трлн. Расходы в 2020 году — около 3,15 трлн рублей, в 2021-м — почти 3,3 трлн, 2022-м — около 3,4 трлн. Дефицит бюджета в 2020 году составит почти 351,3 млрд рублей, в 2021-м — почти 214,2 млрд, в 2022-м — более 22,8 млрд, или 12,55%, 6,99% и 0,67% от объема собственных доходов соответственно. В 2020 году доходы городского бюджета увеличатся на 8% к текущему году, в 2021-2022 гг. прогнозируется рост доходов на 9,5% ежегодно. Расходы бюджета Москвы на 2020 год увеличены на 15% к уровню 2019 года.
Власти Москвы намерены ежегодно тратить порядка 1,7 трлн рублей, или 53,3% расходов, на соцсферу: здравоохранение, образование, культуру, спорт, социальную поддержку, жилье. С учетом оплаты медпомощи из фонда обязательного медицинского страхования финансирование соцсферы в 2020 году превысит 2 трлн рублей. Порядка 90% расходов предусмотрено на реализацию городских программ развития и выполнение социальных обязательств перед горожанами.
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Теги:
Новости Москвы , Мосгордума , Правительство Москвы
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