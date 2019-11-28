Доступ на Красную площадь ограничат в четверг из‑за учений ФСО

В Московском Кремле в четверг пройдут ежегодные тактико-специальные учения Федеральной службы охраны РФ , доступ на Красную площадь будет ограничен, говорится в сообщении пресс-службы ФСО РФ.

«В рамках учений 28 ноября с 14:30 до 21:00 предполагается ограничить доступ посетителей на территории: Красная площадь, площади Васильевский спуск и Александровского сада, при этом предусматривается проход граждан со стороны средней части Александровского сада по билетам и приглашениям на вечернее театрально-зрелищное мероприятие в Государственном Кремлевском Дворце», — говорится в сообщении.

На учениях будут отрабатываться тушение пожаров, пресечение угроз терактов, оказание медицинской помощи. Мероприятия пройдут как в самом Кремле, так и на Красной площади, в Александровском саду и на площади Васильевский спуск.