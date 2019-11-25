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Опубликована карта новой ветки московского метро 

Мослента 54 минуты назад
Опубликована карта новой ветки метро
Фото: РИА Новости
Новая ветка столичной подземки — Коммунарская линия — пройдет от станции «Крымская» Московского центрального кольца до города Троицк. Соответствующая карта появилась в Telegram-канале Московское метро.
Telegram-канал «Метро Москвы»
Поезда будут следовать по маршруту «Севастопольский проспект» — «Академическая» — «Улица Строителей» — «Улица Новаторов» — «РУДН» — «Улица Генерала Тюленева» — «Славянский мир» — «Мамыри» — «Сосенский стан» — «Коммунарка» — «Сосенки» — «Ракитки» — «Десна» — «Десеновская» — «Ватутинки» — «Троицк».
Мэр Москвы Сергей Собянин 25 ноября дал старт проходке левого перегонного тоннеля от станции «Университет дружбы народов» до станции «Улица Новаторов» Коммунарской линии и заявил, что ветка станет самой протяженной за всю историю столичной подземки. «Это около 40 километров, причем значительная часть идет в границах "старой" Москвы, и ей будут пользоваться около 100 тысяч человек ежедневно», — сказал он.
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Теги:
Новости Москвы , Сергей Собянин , РУДН , Троицк
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