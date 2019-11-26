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В Москве отреставрируют усадьбу XIX века на улице Воронцово поле 

ТАСС + ещё 4 18 часов назад
Усадьбу «Воронцово» отреставрируют
Фото: mos.ru
Здания бывшей городской усадьбы семьи фон Вогау на улице Воронцово поле, которые относятся к Научно-исследовательскому физико-химическому институту имени Л. Я. Карпова, в ближайшие годы ждет реставрация. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Мосгорнаследия.
"Департамент культурного наследия города Москвы выдал задание на разработку проекта реставрации трех строений бывшей городской усадьбы семьи фон Вогау
, после разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение самих работ", — говорится в сообщении.
Здания расположены в Таганском районе столицы по адресу: Воронцово поле, 10, строения 1, 15 и 21. Причем строения 1 и 15 являются региональными объектами культурного наследия, а 21 — выявленным памятником архитектуры. Как отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, слова которого приводят в сообщении, усадьба сформировалась в начале 1880-х годов после того, как владеть участком стала семья осевших в России немецких промышленников и благотворителей фон Вогау. Главный дом (строение 1) был построен по проекту архитектора Виктора Коссова в неоклассическом стиле.
"С началом Первой мировой войны на фоне антинемецких настроений особняк был сожжен, а фон Вогау приняли решение вернуться на родину. Так здание и стояло в руинах до тех пор, пока в 1922 году его не передали в ведение одного из первых советских НИИ. Особняк восстановил и надстроил тремя этажами архитектор Сергей Чернышов, а в глубине парка в 1927 году Борис Иофан возвел корпус опытной станции", — добавил Емельянов.
Уточняется, что реставрацию ожидают главный бывшей дом усадьбы, лабораторный корпус — здание опытной станции 1928 года (строение 15), возведенное в стиле конструктивизм, и здание бывших конюшен (строение 21).
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Теги:
Новости Москвы , Сергей Чернышов , Алексей Емельянов , Борис Иофан
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