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Поезда на МЦД увеличат до 11 вагонов 

News.ru 4 часа назад
Число поездов на МЦД увеличат
Фото: News.ru
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что число вагонов в электричках Московских центральных диаметров (МЦД) решено увеличить из-за большого количества пассажиров. В ближайшие две недели проезд в них будет бесплатным.
Из-за большого пассажиропотока с 25 ноября число вагонов всех поездов на МЦД-2 Нахабино — Подольск увеличат до 10-11, — цитирует телеканал «360» Воробьёва.
Губернатор подчеркнул, что решение о бесплатном проезде было продиктовано необходимостью «более тщательной наладки билетной системы».
Как писал News.ru, сбой в движении составов произошёл на открытом 21 ноября Московском центральном диаметре — 2 (МЦД-2). Оператор уточнил, что сбой коснулся составов, следующих по направлению из Москвы в Нахабино.
МЦД — новый железнодорожный проект, который по плану должен значительно улучшить транспортное сообщение между Москвой и областью. 21 ноября было открыто движение по двум направлениям: Белорусско-Савёловский диаметр (Д1 — через Москву свяжет подмосковные Одинцово и Лобню) и Курско-Рижский (Д2 — через Москву свяжет Нахабино и Подольск). В дальнейшем, до 2024 года планируется ввод ещё трёх диаметров.
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Теги:
Новости Москвы , Андрей Воробьев , Московская область , Нахабино , Подольск
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