Проезд на МЦД будет бесплатным 

Кроме того, для более тщательной наладки билетной системы #ЦППК приняли решение на ближайшие две недели сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным. Будем и дальше развивать МЦД, делать их комфортнее и удобнее. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) November 24, 2019