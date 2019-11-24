Проезд на МЦД будет бесплатным 

Ближайшие две недели проезд на МЦД и электричках будет бесплатным. Об этом на своей странице в Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, такое решение принято для наладки билетной системы. Кроме того, с 25 ноября на двух линиях МЦД увеличат составы поездов.
Кроме того, для более тщательной наладки билетной системы #ЦППК приняли решение на ближайшие две недели сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным. Будем и дальше развивать МЦД, делать их комфортнее и удобнее. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) November 24, 2019
С запуском первых линий МЦД, добавил Собянин, значительно вырос пассажиропоток. Число пассажиров в рабочие дни превысило полмиллиона человек.
МЦД "Одинцово — Лобня" и "Нахабино — Подольск", напомним, запустили 21 ноября.