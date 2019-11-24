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Проезд на МЦД будет бесплатным 

Российская Газета + ещё 16 41 минуту назад
Проезд на МЦД будет бесплатным
Фото: РИА Новости
Ближайшие две недели проезд на МЦД и электричках будет бесплатным. Об этом на своей странице в Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, такое решение принято для наладки билетной системы. Кроме того, с 25 ноября на двух линиях МЦД увеличат составы поездов.
С запуском первых линий МЦД, добавил Собянин, значительно вырос пассажиропоток. Число пассажиров в рабочие дни превысило полмиллиона человек.
МЦД "Одинцово — Лобня" и "Нахабино — Подольск", напомним, запустили 21 ноября.
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Теги:
Новости Москвы , Сергей Собянин
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