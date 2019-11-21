На юге Москвы появится новая набережная

Власти пообещали сделать новую набережную на юге Москвы

Глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что в Москве разработают план планировки новой набережной Москвы-реки. Она появится от железнодорожного моста Курского направления до Братеевского парка.

По её словам, на разработку документации будут потрачены деньги из городского бюджета, передаёт «Интерфакс». Примерная площадь проекта составит 14,5 га. Таким образом будет продолжен пешеходный маршрут от Братеевской поймы до каскадного парка.

Ранее News.ru писал, что Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство колеса обозрения, которое должно стать крупнейшим в Европе. Аттракцион появится на ВДНХ. Инвестором проекта выступает ГК «Регионы». Его высота должна составить 136 метров. Аттракцион будет оборудован 30 закрытыми кабинами на 20 человек каждая, в том числе тремя — для VIP-клиентов.