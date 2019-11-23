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Павильон «Азербайджан» на ВДНХ открылся после реставрации 

ТАСС + ещё 12 2 часа назад
Павильон «Азербайджан» на ВДНХ открылся после реставрации
Фото: ТАСС
Павильон №14 "Азербайджан" (Вычислительная техника), обладающий статусом объекта культурного наследия федерального значения, открыт после реставрации на ВДНХ. Внутренние интерьеры 1939 года и элементы национального зодчества, скрытые от глаз посетителей несколько десятилетий, при реставрации павильона были сохранены, сообщили в субботу на официальном сайте мэра Москвы.
"В 1966 году его (здания — прим. ТАСС) фасад был полностью закрыт фальшфасадом с надписью "ВТ" ("Вычислительная техника"). Специалисты демонтировали фальшфасад, открыв исторический облик здания, украшенный этническими майоликовыми узорами и советской символикой. Была проведена серьезная работа по реставрации элементов декора на исторических фасадах", — говорится в сообщении.
В частности, мастера отреставрировали такие детали интерьера, как гранитная лестница, оранжерея, световые фонари, а также различные карнизы, узоры, мраморные облицовки пилястр и цоколя, мозаичное покрытие мраморных полов и покрытие стен. Кроме того, специалисты обновили уникальные витражи шебеке — решетки из орехового дерева, которые азербайджанские мастера собирают на родине из мелких деталей без использования гвоздей.
Реставрация павильона проводилась в рамках программы возрождения ВДНХ, которая началась в 2014 году.
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Теги:
Новости Москвы , ИТАР-ТАСС
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