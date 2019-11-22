Сбой в движении поездов произошел на МЦК 

Движение поездов на Московском центральном кольце против часовой стрелки временно прекращено по техническим причинам. Об этом в пятницу сообщается на странице столичной подземки в Twitter.
"На МЦК временно нет движения поездов на внешнем кольце (против часовой стрелки) по техническим причинам", — говорится в сообщении.
На #МЦК (14) временно нет движения поездов на внешнем кольце (против часовой стрелки) по техническим причинам. Железнодорожники принимают необходимые меры для восстановления движения в этом направлении. — Московское метро (@MetroOperativno) November 22, 2019