Сбой в движении поездов произошел на МЦК

Движение поездов на Московском центральном кольце против часовой стрелки временно прекращено по техническим причинам. Об этом в пятницу сообщается на странице столичной подземки в Twitter.

"На МЦК временно нет движения поездов на внешнем кольце (против часовой стрелки) по техническим причинам", — говорится в сообщении.