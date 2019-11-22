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Сбой в движении поездов произошел на МЦК 

ТАСС + ещё 35 2 часа назад
Сбой в движении поездов произошел на МЦК
Фото: РИА Новости
Движение поездов на Московском центральном кольце против часовой стрелки временно прекращено по техническим причинам. Об этом в пятницу сообщается на странице столичной подземки в Twitter.
"На МЦК временно нет движения поездов на внешнем кольце (против часовой стрелки) по техническим причинам", — говорится в сообщении.
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