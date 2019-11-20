Москвички полюбили рожать вдвоем

Среди москвичей растет популярность партнерских родов. Об этом в среду, 20 ноября, сообщил агентству «Москва» главный внештатный специалист акушер-гинеколог столичного департамента здравоохранения Антон Оленев.

«В настоящее время более 30 процентов женщин сопровождаются членами своей семьи в родах», — отметил Оленев.

По его словам, чаще всего в родильных залах присутствуют мужья и будущие отцы, однако поддержать роженицу может и любой другой член ее семьи. Желающему стать партнером родственнику придется пройти ряд обследований, их точный список можно уточнить в медучреждении, где будут проходить роды. «Зачастую в перечень обследования входят анализ на антитела класса IG M и G к кори, флюорография органов грудной клетки», — пояснил специалист депздрава.

Он также добавил, что платить за возможность поприсутствовать при появлении ребенка на свет не придется — партнерские роды включены в услуги, оказываемые в рамках обязательного медицинского страхования, и регламентированы приказом.

В октябре сообщалось, что самыми распространенными именами для младенцев в столице с начала года стали Александр и София. Среди необычных вариантов, выбранных московскими родителями, оказались Добрыня (34 малыша), Хабиб (26), Есения (315), Лукерия (две), Ефросинья (две), а также Ричард Лев, Александр Поль, Цезарь, Огнеслав и Феофания.