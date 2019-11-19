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Происшествия

Концерт ко Дню матери пройдет в Москве 

Вечерняя Москва 1 час назад
Концерт ко Дню матери пройдет в Москве
Фото: Вечерняя Москва
20 ноября в Центре культуры и спорта «Измайлово» пройдет концерт, приуроченный ко Дню матери. А накануне в «Геликон-опере» провели бал для многодетных семей.
В этот день в театре воцарилась атмосфера XIX века. Кавалеры сопровождали своих дам, которые блистали на балу в вечерних платьях и диадемах. Для многодетных матерей приготовили большую культурную программу. В Фойе имени Сергея Зимина организовали фотозону, а в Белоколонном зале княгини Шаховской звучала классическая музыка в исполнении победителей «Марафона талантов среди многодетных семей — 2019».
Также для семей организовали фестиваль «Династия», где гости увидели показ мод от дизайнеров, которые победили во Всероссийском конкурсе в номинации «Семейная одежда». Гостям представили необычные решения для прогулок, занятий спортом, похода в ресторан.
Главным событием официальной части стало награждение почетным знаком «Родительская слава города Москвы» многодетных пар. Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак поздравил многодетных матерей с наступающим праздником и вручил семьям почетные знаки и цветы. Всего награды получили 19 семей.
— Я мечтала об этой премии пять лет. Ее дают тем семьям, в которых младшему ребенку больше десяти лет. Наконец-то мечта сбылась, — поделилась радостью многодетная мать Наталья Романова. — У нас пятеро детей, и на самом деле это не так сложно, как кажется на первый взгляд.
Как добавил ее супруг, Александр Романов, сложно с одним, немножко проще с тремя. А когда детей пятеро — им интересно друг с другом, они становятся более самостоятельными.
— Например, младшего сына научили читать старшие дочери, а мы об этом даже не знали, — рассказал Александр Романов.
Торжественный бал завершился концертом с участием детских коллективов и артистов эстрады.
Напомним, что Международный день матери традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Евгений Стружак, министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента труда и социальной защиты населения:
— День матери — это день благодарности и любви. У каждого из нас есть человек, который нас вырастил и поставил на ноги. Всю свою жизнь он думает о нас, старается помочь. И присутствующие здесь многодетные мамы — настоящие героини. Правительство Москвы продолжит делать все, чтобы жизнь многодетных семей в столице становилась лучше и благополучнее.
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Теги:
Новости Москвы , Наталья Романова , Сергей Зимин , Александр Романов , Правительство Москвы
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