Каток в Парке Горького будет посвящен космосу

Каток в Парке Горького в Москве будет посвящен космосу и межпланетным путешествиям

Каток "Восход" в Парке Горького в этом году будет посвящен космосу и межпланетным путешествиям, его оформят в стиле авангард. Об этом сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы.

"Павильоны катка оформят в цветах и оттенках, характерных для неба в часы рассвета, — красном, синем, розовом и бирюзовом. Фасады строений облицуют панелями с изображением планет, спутников и звезд. Эти же символы будут появляться на медиаэкранах на фасаде центрального павильона (№ 1) у арки главного входа, его на катке установят впервые", — говорится в сообщении.

Уточняется, что центральный павильон будет двухэтажным, на первом этаже будет находиться пункт проката, а на втором — зона фуд-корта. Перед павильоном будет размещена стеклянная медиарубка с освещением и отоплением, где планируется организовывать диджей-сеты, живые концерты, лекции, презентации.

Площадь катка составит около 20 тыс. кв. м, одновременно на льду смогут находиться около 6 тыс. человек. Ледовое поле будет разделено на три зоны: основную, детскую и для игры в хоккей. Кроме того, одна из дорожек катка вблизи музея "Гараж" превратится в световой тоннель. Покататься в Парке Горького на коньках можно будет со вторника по воскресенье, понедельник — выходной, стоимость билетов будет зависеть от дня и времени посещения.