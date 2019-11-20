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Политика

Каток в Парке Горького в Москве будет посвящен космосу и межпланетным путешествиям 

ТАСС + ещё 13 1 час назад
Каток в Парке Горького будет посвящен космосу
Фото: Mos.ru
Каток "Восход" в Парке Горького в этом году будет посвящен космосу и межпланетным путешествиям, его оформят в стиле авангард. Об этом сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы.
"Павильоны катка оформят в цветах и оттенках, характерных для неба в часы рассвета, — красном, синем, розовом и бирюзовом. Фасады строений облицуют панелями с изображением планет, спутников и звезд. Эти же символы будут появляться на медиаэкранах на фасаде центрального павильона (№ 1) у арки главного входа, его на катке установят впервые", — говорится в сообщении.
Уточняется, что центральный павильон будет двухэтажным, на первом этаже будет находиться пункт проката, а на втором — зона фуд-корта. Перед павильоном будет размещена стеклянная медиарубка с освещением и отоплением, где планируется организовывать диджей-сеты, живые концерты, лекции, презентации.
Площадь катка составит около 20 тыс. кв. м, одновременно на льду смогут находиться около 6 тыс. человек. Ледовое поле будет разделено на три зоны: основную, детскую и для игры в хоккей. Кроме того, одна из дорожек катка вблизи музея "Гараж" превратится в световой тоннель. Покататься в Парке Горького на коньках можно будет со вторника по воскресенье, понедельник — выходной, стоимость билетов будет зависеть от дня и времени посещения.
Ранее директор Мосгорпарка Вячеслав Дунаев сообщил журналистам, что сезон зимних развлечений в столичных парках стартует 22 ноября с открытия катка в Парке Горького. Всего для жителей этой зимой будет работать около 40 катков в парках.
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Теги:
Новости Москвы , Вячеслав Дунаев
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