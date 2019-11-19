В «Зарядье» выступит португальский виртуоз Кабесао

Москве в концертном зале парка «Зарядье» 30 ноября выступит Карлос Родригес, известный как Кабесао — португальский виртуоз, мультиинструменталист и композитор, придумавший свой собственный жанр. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ.

Кабесао является музыкантом-самоучкой, он использует в своих выступления перкуссию, ударные, «инструменты будущего» вроде ханга и многочисленные «примочки». Его стиль формировался под влиянием музыки разных народов мира. Кабесао может включить в программу и кавер на Massive Attack как ориентир для публики, но на каждом из инструментов использует свою технику игры.

Музыкант часто играет на необычных площадках: на Великой Китайской стене, в общественных пространствах и даже пещерах, делая природу и атмосферу другими «музыкантами» своего шоу. Новый альбом Кабесао был выпущен на средства поклонников, собранные краудфандингом.