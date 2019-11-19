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Жилой дом на 80 квартир построят в Кунцево по программе реновации 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Жилой дом построят в Кунцево по программе реновации
Фото: РИА Новости
Жилой дом на 80 квартир построят в райне Кунцево по программе реновации, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: Бобруйская улица, вл. 15/1, район Кунцево, Западный административный округ Москвы», — говорится в сообщении.
Как уточнил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, жилой дом будет односекционным. «Будет выполнена полная внутренняя отделка в соответствии со стандартами, разработанными специально для программы реновации. При ремонте в квартирах будут применяться высокотехнологичные стройматериалы. На полу будет уложен ламинат, стены оклеят обоями под покраску, а в санузлах, помимо плиточного покрытия, установят необходимую сантехнику», — отметил В. Леонов.
Отмечается, что в составе жилого дома появятся 80 квартир. Запланировано 28 однокомнатных, 32 двухкомнатных и 18 трехкомнатных квартир с застекленными лоджиями, а также две двухкомнатные квартиры для маломобильных граждан. На первом этаже расположатся нежилые помещения для центра информирования населения.
В пресс-службе добавили, что в рамках благоустройства прилегающей территории проектом запланировано устройство проездов и пешеходных зон, открытых плоскостных парковок. Также появятся детские площадки, зоны для отдыха и занятий спортом. Придомовую территорию озеленят — разобьют газоны, высадят цветы и зеленые насаждения.
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Теги:
Новости Москвы , Другое , Валерий Леонов
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