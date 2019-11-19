Москвичам порекомендовали завести зебровых амадином

Жителям Москвы , которые, в частности, являются любителями птиц, предложили заводить попугайчиков, неразлучников, канареек и зебровых амадинов из-за их неприхотливости. Об этом сообщает пресс-служба комитета ветеринарии столицы, пишет агентство «Москва».

По словам ветеринаров, заводя птицу, москвичи должны понимать, какие условия ей нужны, и достаточно ли внимания хозяева будут им уделять. Выбирая клетку, стоит обратить внимание на то, чтобы она была сделана из неоцинкованного металла и была не окрашена. «Просторная клетка позволит птице свободно перемещаться в ней. Наличие нескольких жердочек необходимо для отдыха. Мелким видам птиц устанавливается купальня и поилка со свежей водой», — говорится в сообщении.

Любителям больших птиц порекомендовали выбрать клетку, в которой пернатые смогут находится в полный рост и свободно раскрывать крылья. Как напомнили ветеринары, выпуская животных из клеток, стоит проверить, закрыты ли окна и обязательно следить, поскольку птицы очень любознательны и могут портить мебель.

В октябре в пресс-службе московского комитета ветеринарии сообщили, что змея является идеальным питомцем для современного человека, в том числе и для москвичей. Эти животные подойдут тем, кому необходимы тишина и покой. Кроме того, рептилии не портят мебель, не шумят и не требуют больших затрат на свое содержание, так как мало едят и не нуждаются в игрушках, добавил представитель комитета.