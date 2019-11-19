В аэропортах задержали и отменили более 45 рейсов

Как передают данные сервиса «Яндекс. Расписание», на утро вторника в трех московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» задержано 30 рейсов. Помимо этого 15 рейсов было отменено.
Так, на 7:51 по московскому времени во «Внуково» задержано 12 рейсов и 11 отменено, сообщают РИА Новости.
«В Домодедово — 11 рейсов задержано, 4 отменено, в Шереметьево — 7 рейсов задержано», — передает «Яндекс».
«ФедералПресс» напоминает, что ранее в Гидрометцентре сообщили, что в некоторые российские регионы России придут холодные циклоны. Они вызовут аномальное похолодание.