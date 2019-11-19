В аэропортах задержали и отменили более 45 рейсов

В аэропортах Москвы задержали и отменили более 45 рейсов

«Домодедово» и Как передают данные сервиса « Яндекс . Расписание», на утро вторника в трех московских аэропортах «Внуково» «Шереметьево» задержано 30 рейсов. Помимо этого 15 рейсов было отменено.

Так, на 7:51 по московскому времени во «Внуково» задержано 12 рейсов и 11 отменено, сообщают РИА Новости.

«В Домодедово — 11 рейсов задержано, 4 отменено, в Шереметьево — 7 рейсов задержано», — передает «Яндекс».

«ФедералПресс» напоминает, что ранее в Гидрометцентре сообщили, что в некоторые российские регионы России придут холодные циклоны. Они вызовут аномальное похолодание.