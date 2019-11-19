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В аэропортах Москвы задержали и отменили более 45 рейсов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
В аэропортах задержали и отменили более 45 рейсов
Фото: РИА Новости
Как передают данные сервиса «Яндекс. Расписание», на утро вторника в трех московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» задержано 30 рейсов. Помимо этого 15 рейсов было отменено.
Так, на 7:51 по московскому времени во «Внуково» задержано 12 рейсов и 11 отменено, сообщают РИА Новости.
«В Домодедово — 11 рейсов задержано, 4 отменено, в Шереметьево — 7 рейсов задержано», — передает «Яндекс».
«ФедералПресс» напоминает, что ранее в Гидрометцентре сообщили, что в некоторые российские регионы России придут холодные циклоны. Они вызовут аномальное похолодание.
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Теги:
Новости Москвы , Погода , Международный аэропорт Внуково , Аэропорт Домодедово , Яндекс , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости , ФедералПресс
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