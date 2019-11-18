В столице пройдет отраслевой форум печати

Городской отраслевой форум печати пройдет в Москве

Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы при участии Союза предприятий печатной индустрии и Российского книжного союза проводит ежегодный Городской отраслевой форум печати.

Мероприятие пройдет 27 ноября. В этом году XIX Городской отраслевой форум традиционно посвящен актуальным вопросам издания и распространения печатной продукции по двум направлениям: издание и распространение периодической печати и издание и распространение книжной продукции.

Деловая программа форума направлена на рассмотрение и обсуждение состояния издательской отрасли, вопросов столичного рынка распространения периодической печати, текущих направлений московского книжного рынка. Для рассмотрения и обсуждения участникам форума будут предложены вопросы развития издательского и распространительского бизнеса города Москвы.

На форуме будут представлены результаты проведенных мониторингов состояния на московском рынке печатной продукции. По их итогам представители отрасли и городской власти разработают совместные рекомендации и предложения по дальнейшему развитию печатного рынка города Москвы, рекомендации и предложения по поддержке и развитию отрасли издания и распространения печатной продукции в целом. Также в рамках проведения форума в его торжественной части состоятся церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Лучший книжный магазин Москвы», проводимого Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы, и церемония награждения победителей ежегодного городского смотра «Информируем из первых рук», проводимого Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы совместно с Департаментом территориальных органов исполнительной власти города Москвы и Пресс-службы Мэра и Правительства Москвы.

Участие в форуме бесплатное, но для участия обязательна предварительная регистрация на сайте gipp.ru в разделе «Календарь мероприятий».