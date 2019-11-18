В Москве состоится концерт группы Mgzavrebi

Москве выступит грузинская группа Mgzavrebi. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерт состоится 21 ноября в клубе «1930». Отмечается, что он станет логическим продолжением недавно вышедшего альбома GEO, который музыканты презентуют в 20 российских городах. Билеты можно приобрести на сайте.

Коллектив Mgzavrebi возник в Тбилиси в 2006 году и начинал как студенческая группа. За плечами у музыкантов cемь альбомов, участие в фестивалях «Нашествие» и «Дикая Мята», съемки в кино и сотрудничество с Евгением Гришковцом. Поют Mgzavrebi в основном на грузинском, хотя в их репертуаре есть песни и на русском языке.