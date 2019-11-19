Фотовыставка «Моя Москва» откроется на Тверском бульваре

На Центральной аллее 20 ноября откроется фотовыставка о благоустройстве столицы «Моя Москва». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Работы посвящены программе «Мой район». Авторами проекта являются Алексей Лифанов, Никита Теплицкий и Илья Негрук, которых курировал известный фотограф Дмитрий Чистопрудов.

По словам Бирюкова, выставка является благодарностью всем тем, кто принимал участие в работах по благоустройству Москвы. Экспозиция будет работать до 26 ноября 2019 года.