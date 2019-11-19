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Фотовыставка «Моя Москва» откроется на Тверском бульваре 

Вечерняя Москва + ещё 4 2 часа назад
Фотовыставка «Моя Москва» откроется на Тверском бульваре
Фото: Пресс-Служба ВДНХ
На Центральной аллее 20 ноября откроется фотовыставка о благоустройстве столицы «Моя Москва». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Работы посвящены программе «Мой район». Авторами проекта являются Алексей Лифанов, Никита Теплицкий и Илья Негрук, которых курировал известный фотограф Дмитрий Чистопрудов.
По словам Бирюкова, выставка является благодарностью всем тем, кто принимал участие в работах по благоустройству Москвы. Экспозиция будет работать до 26 ноября 2019 года.
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