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Армия

Мамы с детьми смогут бесплатно посетить Музей Победы 24 ноября 

РИА Новости + ещё 18 3 часа назад
Подарок мамам подготовил Музей Победы в День матери
Фото: РИА Новости
В рамках празднования Дня матери в Музее Победы на Поклонной горе 24 ноября пройдут бесплатные экскурсии по экспозиции, кинопоказ и концерт. Вход в музей будет бесплатным для всех мам с детьми до 18 лет, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Чтобы пройти на экспозицию бесплатно, матерям нужно будет предоставить свой паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Также можно предъявить удостоверение многодетной семьи.
"В этот день в Музее Победы вспомнят подвиг солдатских матерей, которые трудились в тылу в военные годы и ожидали вестей от своих сыновей с фронта. На экскурсиях гостям музея также расскажут о защитницах блокадного Ленинграда, известных партизанках и медсестрах. Туры пройдут по экспозиции «Подвиг армии» и диорамному комплексу", ‒ говорится в сообщении.
Экскурсии начнутся в 12:00 и 16:00. Принять участие в них смогут все желающие.
В Зале славы музея также будет организован мастер-класс по рисованию, в рамках которого гостям предложат изобразить букет цветов. Дети смогут подарить рисунки своим мамам.
В России День матери отмечают с 1998 года в последнее воскресенье ноября. В этот день в Москве проходит много тематических мероприятий. Например, в музеях организовывают выставки, посвященные материнству, в парках проводят мастер-классы по изготовлению подарков, а в кинотеатрах показывают фильмы о матерях.
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Теги:
Новости Москвы , Другое
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