Подарок мамам подготовил Музей Победы в День матери

Мамы с детьми смогут бесплатно посетить Музей Победы 24 ноября

В рамках празднования Дня матери в Музее Победы на Поклонной горе 24 ноября пройдут бесплатные экскурсии по экспозиции, кинопоказ и концерт. Вход в музей будет бесплатным для всех мам с детьми до 18 лет, сообщает официальный сайт мэра Москвы

Чтобы пройти на экспозицию бесплатно, матерям нужно будет предоставить свой паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Также можно предъявить удостоверение многодетной семьи.

"В этот день в Музее Победы вспомнят подвиг солдатских матерей, которые трудились в тылу в военные годы и ожидали вестей от своих сыновей с фронта. На экскурсиях гостям музея также расскажут о защитницах блокадного Ленинграда, известных партизанках и медсестрах. Туры пройдут по экспозиции «Подвиг армии» и диорамному комплексу", ‒ говорится в сообщении.

Экскурсии начнутся в 12:00 и 16:00. Принять участие в них смогут все желающие.

В Зале славы музея также будет организован мастер-класс по рисованию, в рамках которого гостям предложат изобразить букет цветов. Дети смогут подарить рисунки своим мамам.

В России День матери отмечают с 1998 года в последнее воскресенье ноября. В этот день в Москве проходит много тематических мероприятий. Например, в музеях организовывают выставки, посвященные материнству, в парках проводят мастер-классы по изготовлению подарков, а в кинотеатрах показывают фильмы о матерях.