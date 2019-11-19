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Запуск МЦД-2 улучшит транспортную доступность 

Моя Москва.онлайн + ещё 22 3 часа назад
Запуск МЦД-2 улучшит транспортную доступность
Фото: Моя Москва.онлайн
Пересадка с диаметров на метро будет бесплатной.
Транспортную доступность столичного района Бирюлево Западное улучшит запуск вторых МЦД-2. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
В сообщении отметил, что запуск «Курско-Рижского» диаметра должен сделать передвижение жителей района комфортным, потому что сейчас там нет станций Московского метрополитена.
Начальник дирекции МЦД Департамента транспорта Москвы Андрей Акимов рассказал, что в районе живут более 88 тысяч человек, поэтому МЦД-2 «Курско-Рижский» улучшит транспортную доступность Бирюлево Западного.
Отметим, что теперь жители района в 2 раза быстрее смогут попасть на станцию МЦД, чем на ближайшую станцию метро.
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Теги:
Новости Москвы , Новости регионов , Андрей Акимов
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