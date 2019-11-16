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В Москве стали чаще появляться ласки 

ТК «Звезда» + ещё 2 4 часа назад
Ласки появились в Москве
Фото: Dieter Hopf, imageBROKER.com, Globallookpress
С приближением зимнего сезона жители столицы стали чаще замечать маленьких хищных зверьков в лесопарковых зонах.
Жители Москвы стали замечать, что с приходом холодов на территории лесопарковых зон стали чаще появляться маленькие хищные млекопитающие — ласки.
«Зимой ласки держатся неподалеку от подкормочных площадок для птиц, куда часто в зимний период наведываются и мелкие мышевидные грызуны — их основная добыча», — передает «Вечерняя Москва».
Как правило, кормушки устанавливаются недалеко от тропинок и дорог, из-за чего маленьких хищников можно увидеть гораздо проще. Зачастую при появлении человека ласка начинает прятаться, но в зимний период она может подпускать человека достаточно близко.
«Не стоит забывать, что это дикое животное и не нужно пытаться погладить или поймать его, поскольку, защищаясь, оно может укусить», — цитирует издание представителя «Мосприроды».
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Теги:
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