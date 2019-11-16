Москвичей пригласили на выставку «Мой город. Моя история»

Главное архивное управление столицы приглашает всех желающих посетить выставку «Мой город. Моя история», которая разместилась на Чистопрудном, Тверском и Гоголевском бульварах, говорится на портале мэра и правительства Москвы

В экспозиции представлены снимки, на которых запечатлена повседневная жизнь горожан в начале Великой Отечественной войны.

На фотографиях запечатлены москвичи в призывных пунктах, на предприятиях, в госпиталях, на уроках и детских площадках. В то время женщины, подростки и пенсионеры заменили на производствах мужчин, которые ушли на фронт.

Ранее сообщалось, что во время капитального ремонта в одном из хранилищ Главархива Москвы были найдены девять связок документов военного времени о работе эвакуационных госпиталей, которые начали формировать в 1940 году. В частности, исследователям стали доступны 168 дел Мосгорздравотдела за 1940–1946 годы. Особый интерес представляют фотоальбомы, диаграммы и графики к отчетам учреждений. Кроме того, найдены стенограммы научных конференций врачей.