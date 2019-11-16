Работа общественного транспорта изменится в столице

Работа общественного транспорта изменится в нескольких округах столицы. Это связано с ремонтом трамвайных путей, отменой временных маршрутов, а также с корректировкой графика автобусов.

В частности, с 16 ноября из-за ремонта путей не будут ходить трамваи между станциями метро «Красносельская» и «Бауманская» и улицей Радио. Речь идет о маршрутах № 24, 50 и Б. Вместо них жители смогут добраться на автобусах № 037 и № 050, которые будут отправляться от станции «Авиамоторная» до «Комсомольской» и Ольховской улицы.

Кроме того, временно изменится маршрут нескольких трамваев. Так, маршрут № 37 будет курсировать от Новогиреева через Лефортовский мост, улицу Радио и набережную Академика Туполева до Курского вокзала. Трамвай № 45 пройдет от Новоконной площади через Волочаевскую улицу, улицу Радио и набережную Академика Туполева до Курского вокзала, а № 50к будет ходить от платформы Каланчевская до «Новослободской». Также изменится маршрут ночного автобуса Н3. Он будет участок от «Бауманской» до Комсомольской площади по Новорязанской улице.

Ожидается, что ремонт завершится на данных территориях в конце декабря 2019 года.

Помимо этого, 16 и 17 ноября в связи с ремонтом путей на Ивантеевской улице трамваи не будут ходить от остановки «Богородское» до «Бульвара Рокоссовского». Трамвай № 29 не будет работать, вместо него будет курсировать автобус № 04.

Трамвай № 4 будет ходить от Метрогородка до Богородского, а № 7 — от Тверской Заставы до Богородского.

Изменения в движении общественного транспорта также произойдут на севере и западе Москвы. Так, автобус № 959 будет начинать ходить в 05:30 от 4-го микрорайона Митина и отправляться в последний рейс в 00:30 от остановки «Стокманн». Автобусы № 271, 460, 904к по выходным работать не будут. С 18 ноября маршрут № 154к прекратит работу.

Стоит отметить, что несколько остановок в различных районах столицы получат новые названия — «Химзавод» на Варшавском шоссе станет «Большой Бутовской улицей», «БЦ „Чайка“ на Новоданиловской набережной переименуют в „Даниловский мост“, „Бутырская улица, 46“ будет называться „Бутырской слободой“, „Платформу Северянин“ на проспекте Мира переименуют в „Северянинский путепровод“.

Также изменения в названии коснутся остановок „Станция МЦК Ростокино“, „Магазин „Метро“, „Санаторий „Светлана“, „Санаторий „Десна“, „Музей музыкальной культуры“ и „Универсам“.