Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пограничник США ранил россиянина
Пограничник США ранил россиянина
Происшествия
Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов
Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов
Происшествия
Адвокат Соколова призвал к "всеобщему трауру"
Адвокат Соколова призвал к "всеобщему трауру"
Общество
Пригожин резко отозвался о семье Заворотнюк
Пригожин резко отозвался о семье Заворотнюк
Шоу-бизнес

Власти Москвы построят в столице 18 мостов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Власти Москвы построят в столице 18 мостов
Фото: globallookpress.com
Балочный мост через Карамышевское спрямление станет самым значимым среди конструкций, которые планируются построить в ближайшие годы.
В столице до 2023 года возведут 18 мостов, сообщил руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев.
Как он рассказал «Российской газете», самыми крупными будут конструкции через Карамышевское стрямление Москвы-реки, а также Кожуховский затон к парку развлечений «Остров мечты».
«Мост через реку Москву между Курьяновским бульваром и улицей Кантемировской станет частью Юго-Восточной хорды. Еще один мост нужно построить на ЗИЛе — через затон Новинки», — сказал Бочкарев.
Кроме того, планируют реконструировать мост через реку Сходня в ходе реконструкции Волоколамского шоссе.
Видео дня. Запад охватила мода на смену пола у детей
ТК «Звезда»: последние новости
Зимнее бабье лето задержится в России Зимнее бабье лето задержится в России На первые поезда в Крым продано более 17 тысяч билетов На первые поезда в Крым продано более 17 тысяч билетов Поезда МЦК станут ходить чаще Поезда МЦК станут ходить чаще 
Теги:
Новости Москвы , Андрей Бочкарев , Правительство Москвы , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пограничник США ранил россиянина
Пограничник США ранил россиянина 10
Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов
Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов 21
Адвокат Соколова призвал к «всеобщему трауру»
Адвокат Соколова призвал к «всеобщему трауру» 8
Пригожин резко отозвался о семье Заворотнюк
Пригожин резко отозвался о семье Заворотнюк 1
Экстрадированный россиянин Бурков арестован в США
Экстрадированный россиянин Бурков арестован в США
Видео
Пока вы не уснули: Украина ответила на слова Путина о газе
01:36
Пока вы не уснули: Украина ответила на слова Путина о газе
В мире
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
02:10
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
Армия Войска
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
03:51
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
Происшествия
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение