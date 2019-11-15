Власти Москвы построят в столице 18 мостов

Балочный мост через Карамышевское спрямление станет самым значимым среди конструкций, которые планируются построить в ближайшие годы.

В столице до 2023 года возведут 18 мостов, сообщил руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев

Как он рассказал «Российской газете», самыми крупными будут конструкции через Карамышевское стрямление Москвы-реки, а также Кожуховский затон к парку развлечений «Остров мечты».

«Мост через реку Москву между Курьяновским бульваром и улицей Кантемировской станет частью Юго-Восточной хорды. Еще один мост нужно построить на ЗИЛе — через затон Новинки», — сказал Бочкарев.

Кроме того, планируют реконструировать мост через реку Сходня в ходе реконструкции Волоколамского шоссе.