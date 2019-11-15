В московской полиции рассказали о жизни конного полка

В 1-ом оперативном полку московской полиции заявили, что верхом на лошади гораздо проще патрулировать парки и охранять публичные мероприятия, на которых могут присутствовать тысячи человек. Об этом в базе полка рассказали «Российской газете» 15 ноября.

Уточняется, что на службе в настоящее время состоят 200 лошадей, каждая их них закреплена за определенным человеком. При этом кавалеристы обязаны ухаживать за своей лошадью: чистить ее от грязи и пыли, а также убирать денник. Кроме того, зимой необходимо подготовить противоскользящие шипы для подков и специальные накидки.

В штате полиции состоят специалисты, которые следят за здоровьем животных, осуществляют медосмотры, а также приводят их в солярий, где инфракрасные лучи помогают бороться с болезнями суставов и мышц.