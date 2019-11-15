В поисках артефактов: юных москвичей познакомят с основами археологии

Эколого-просветительский центр «Воробьевы горы» организует для юных москвичей занятие «Увлекательная археология». Оно пройдет 19 ноября в 12:00.

Ребята смогут познакомиться с профессией археолога. В поисках таинственных артефактов им нужно будет вести раскопки, а затем реконструировать облик своих находок. В рамках занятия также состоится мастер-класс, посвященный предметам древности.

Мероприятие проводится для групп до 12 человек по предварительной записи по телефону: +7 (495) 225-65-92.

Не рекомендуется регистрироваться на занятие тем, у кого есть аллергия на песок.