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В поисках артефактов: юных москвичей познакомят с основами археологии 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 58 минут назад
Юных москвичей познакомят с основами археологии
Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Эколого-просветительский центр «Воробьевы горы» организует для юных москвичей занятие «Увлекательная археология». Оно пройдет 19 ноября в 12:00.
Ребята смогут познакомиться с профессией археолога. В поисках таинственных артефактов им нужно будет вести раскопки, а затем реконструировать облик своих находок. В рамках занятия также состоится мастер-класс, посвященный предметам древности.
Мероприятие проводится для групп до 12 человек по предварительной записи по телефону: +7 (495) 225-65-92.
Не рекомендуется регистрироваться на занятие тем, у кого есть аллергия на песок.
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Теги:
Новости Москвы , Владимир Беркович
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