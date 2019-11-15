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Крупнейший искусственный каток Европы вновь откроется в Москве 22 ноября 

Вечерняя Москва + ещё 5 1 час назад
Названа дата открытия крупнейшего катка в России
Фото: Вечерняя Москва
Самый большой в России и Европе каток, расположенный на ВДНХ, будет открыт 22 ноября. Об этом проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин, сделав публикацию на своей странице в социальной сети ВКонтакте.
— Несмотря на теплую погоду, в следующую пятницу на ВДНХ откроется Главный каток страны. Самый большой в Европе из искусственных, и уж точно один из самых красивых. Ледовые дорожки пройдут между обновленными павильонами и с высоты будут похожи на Золотой ключик, — отметил глава города.
Он уточнил, что церемония открытия пройдет с 17:00 до 18:00, после чего посетителей ждет праздничная программа.
А каток в самом сердце столицы, перед ГУМом на Красной площади, начнет работу 29 ноября. Для удобства посетителей откроют дополнительные кассы, площадку оформят в стиле известной телепередачи для детей «Спокойной ночи, малыши!».
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Теги:
Новости Москвы , Сергей Собянин
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