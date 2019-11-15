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Дни Москвы состоятся в Индии с 18 по 22 ноября 

Вечерняя Москва + ещё 1 1 час назад
Дни Москвы состоятся в Индии
Фото: Вечерняя Москва
Дни Москвы организуют в индийских городах Дели и Мумбаи. Мероприятия состоятся с 18 по 22 ноября, заявили в пресс-службе столичного департамента внешнеэкономических и международных связей (ДВМС).
— Дни Москвы представляют собой комплексное мероприятие, направленное на углубление взаимодействия между Москвой и городами и странами по всему миру в экономической, культурной, спортивной, образовательной и других сферах, а также в области городского развития. Проведение подобных мероприятий позволяет представить развернутую презентацию Москвы и ее актуальных направлений развития, — отметили в ведомстве.
Уточняется, что в рамках программы пройдут как деловые, так и развлекательные мероприятия. Представители бизнес-сообществ двух стран проведут пресс-конференции, сессии, круглые столы и встречи. Они обсудят сотрудничество РФ и Индии в таких сферах, как машиностроение, информационные технологии, пищевая и легкая промышленности, фармацевтика и др.
Участники смогут посетить выставки фотографий, турниры, концерты творческих коллективов, где примут участие российские танцоры и певцы и кинопоказы, передает Интерфакс.
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Теги:
Новости Москвы , Интерфакс , Дели , Индия , Мумбаи
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