Дни Москвы состоятся в Индии с 18 по 22 ноября

Дни Москвы организуют в индийских городах Дели Мумбаи . Мероприятия состоятся с 18 по 22 ноября, заявили в пресс-службе столичного департамента внешнеэкономических и международных связей (ДВМС).

— Дни Москвы представляют собой комплексное мероприятие, направленное на углубление взаимодействия между Москвой и городами и странами по всему миру в экономической, культурной, спортивной, образовательной и других сферах, а также в области городского развития. Проведение подобных мероприятий позволяет представить развернутую презентацию Москвы и ее актуальных направлений развития, — отметили в ведомстве.

Уточняется, что в рамках программы пройдут как деловые, так и развлекательные мероприятия. Представители бизнес-сообществ двух стран проведут пресс-конференции, сессии, круглые столы и встречи. Они обсудят сотрудничество РФ и Индии в таких сферах, как машиностроение, информационные технологии, пищевая и легкая промышленности, фармацевтика и др.

Участники смогут посетить выставки фотографий, турниры, концерты творческих коллективов, где примут участие российские танцоры и певцы и кинопоказы, передает Интерфакс.